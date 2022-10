Perché Aemond ora ha un occhio blu? Sta diventando un estraneo? Diamo una risposta a questo dubbio

Aemond Targaryen ha uno zaffiro blu al posto dell’occhio che ha perso, ma questo non significa che diventerà un Estraneo in House of the Dragon.

(*Attenzione: SPOILER per la prima stagione di House of the Dragon, episodio 10, “La Regina Nera”, e per il libro di George R.R. Martin, Fuoco e Sangue*)

Aemond Targaryen ha un occhio blu nel finale della prima stagione di House of the Dragon, ma questo non significa che si stia trasformando in un Estraneo, però alcuni collegamenti sono sensati. Sebbene nell’ultimo episodio manchino la maggior parte dei verdi, Aemond ha un ruolo importante nel finale della prima stagione.

In una battaglia mortale e caotica fuori da Capo Tempesta, Aemond e Vhagar uccidono Lucerys Velaryon e il suo drago Arrax, dando il via alla Danza dei Draghi. Già prima di allora, però, il personaggio aveva attirato l’attenzione grazie alla rivelazione del suo “occhio” blu sotto la benda. In effetti, l’occhio blu di Aemond ha generato un po’ di confusione e ci si chiede se questo significa che sta diventando un Estraneo.

Sebbene Aemond possa avere lo stesso sguardo blu ghiaccio, si tratta di una scelta molto più intenzionale e non c’è alcuna evidenza del fatto che possa diventare un Estraneo: visto che non si mostreranno prima di 150 anni e, al massimo, Aemond potrebbe diventare un wight se venisse ucciso, ma ancora una volta, questo non si inserisce nella storia di House of the Dragon.

Invece, l’occhio blu di Aemond è uno zaffiro che ha usato per sostituire il suo bulbo oculare perduto (è anche il suo sigillo personale nella sigla di apertura). Questo è ciò che accade anche in Fuoco e Sangue, sebbene né il libro né la serie offrano una vera e propria spiegazione del perché utilizzi specificamente uno zaffiro (al di là dell’estetica da cattivo e del fatto che si tratta di una pietra preziosa).

Il vero significato dell’occhio blu di Aemond

Aemond porta sempre una benda sull’occhio in Fuoco e Sangue e in House of the Dragon, la prima menzione dello zaffiro nel libro appare solo mentre è diretto a Capo Tempesta, collegandolo più profondamente al suo desiderio di vendetta (che sia stata una sua scelta consapevole o meno, dato che stava andando lì senza la certezza di incontrare Luke).

Questo aspetto viene certamente approfondito quando i due si incontrano, poiché sia nel libro sia nel finale della prima stagione di House of the Dragon, Aemond si toglie la benda sull’occhio a Capo Tempesta quando lo affronta chiedendo vendetta. L’intento è chiaramente quello di scioccare Luke e di ricordargli in modo straziante ciò che ha tolto a Aemond e il debito che deve essere saldato: potrà anche avere uno zaffiro, ma ha ancora bisogno di ottenere occhio per occhio.

Aemond non è l’unico personaggio nella storia di Westeros con gli occhi di zaffiro blu

Aemond si è allenato per diventare un grande spadaccino e la fonte di ispirazione per il suo occhio di zaffiro blu potrebbe trovarsi nel profondo della storia di Westeros, con il leggendario Ser Symeon Occhi di Stella. Di Symeon si sa davvero poco, ma è una figura risalente all’Era degli Eroi che, secondo le leggende, perse entrambi gli occhi in battaglia e li sostituì con degli zaffiri. È impossibile affermare se ciò sia vero o meno, ma si tratta di un cavaliere leggendario che sarebbe stato uno dei migliori spadaccini del Continente Occidentale, e non sarebbe troppo sorprendente se Aemond ne fosse a conoscenza e volesse emularlo.

L’occhio blu di Aemond lo collega effettivamente agli Estranei

Anche se Aemond non sta diventando un Estraneo, lo zaffiro blu offre un collegamento con loro. Si può dire che assomiglia a un occhio di un Estraneo o di un Wight, e questa è forse una decisione voluta da George R.R. Martin e dagli showrunner. Uno dei primi personaggi a diventare un wight nel libro è un fratello dei Guardiani della Notte chiamato Othor, i cui occhi sono “blu come zaffiri”.

Allo stesso modo, con Symeon che proviene dall’Era degli Eroi, c’è un altro suggerimento che collega gli zaffiri agli Estranei, dato che la Lunga Notte ha posto fine a tale periodo.

House of the Dragon ha introdotto un’altra particolarità con l’Aegon di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, di cui solo Rhaenyra (e ora Daemon) sono a conoscenza.

In questo modo, Rhaenyra si trova a combattere una battaglia su due fronti: la lotta contro i verdi che si sta svolgendo adesso e la lotta contro la minaccia proveniente dall’estremo Nord che deve arrivare. Dando ad Aemond un occhio blu simile a quello di un estraneo, si collegano simbolicamente i due avversari di Rhaenyra, quello reale e quello profetizzato, aggiungendo allo stesso tempo un tocco al personaggio di Aemond.

House of the Dragon tornerà per la seconda stagione, ecco tutto quello che sappiamo finora. Tutti i 10 episodi della prima stagione sono disponibili in streaming su Sky e Now.