La quarta stagione di Stranger Things solleva 12 domande a cui il secondo volume dovrà rispondere

Quando la stagione 4, volume 2, di Stranger Things tornerà il 1° luglio, Netflix dovrà rispondere a 12 domande importanti, tra cui il mistero del dipinto di Will.

La fine della stagione 4 di Stranger Things, volume 1, lascia alcune grandi domande a cui il volume 2 deve rispondere. I primi sette episodi della stagione 4 di Stranger Things hanno risposto a molte domande scottanti che sono rimaste a lungo senza risposta nella serie di Netflix.

Tra cui cosa è successo ai fratelli di Undici all’Hawkins Lab, come Will è riuscito a comunicare con le luci nella stagione 1 di Stanger Things, come Hopper sia sopravvissuto all’esplosione della macchina della stagione 3 e da quanto tempo esiste il Sottosopra.

Sebbene i fratelli Duffer stiano iniziando a svelare i misteri generali della serie con l’avvicinarsi dell’ultima stagione, ci sono ancora diverse domande specifiche sulla trama della quarta stagione che devono trovare risposta prima che il volume 2 giunga al termine.

La stagione 4 di Stranger Things, volume 1, si conclude con alcuni cliffhanger significativi per i personaggi adolescenti e adulti, con molte delle trame più importanti lasciate in sospeso. Alla fine di Stranger Things stagione 4, volume 1, Undici fa riaffiorare il ricordo di aver bandito Vecna/Henry Creel/One nel Sottosopra (rivelando al contempo che era responsabile del massacro del laboratorio Hawkins).

Mike e la banda della California reclutano l’aiuto di Suzie per dirigersi verso il laboratorio del Progetto Nina in Nevada, Max e la banda di Hawkins scoprono come sfuggire alle trance di Vecna mentre Nancy diventa la sua prossima vittima, Hopper, Joyce e Murray si riuniscono dopo aver collaborato per sfuggire all’attacco del Demogorgone nella prigione russa.

Con tutti e quattro i gruppi ancora separati prima della quarta stagione di Stranger Things, volume 2, la prossima puntata ha ancora molto da raccontare prima di giungere alla fine.

Quando Stranger Things stagione 4, volume 2 uscirà il 1° luglio, ci sono 12 domande importanti a cui deve ancora rispondere. Sebbene il volume 2 contenga solo due episodi rispetto ai sette appena usciti, il finale della stagione 4 avrà una durata di quasi 2 ore e 30 minuti, il che significa che ci sarà spazio più che sufficiente per le linee di trama fino a raggiungere una conclusione soddisfacente.

Dai misteri più importanti, come i destini di Nancy e Max con Vecna, alle sottotrame romantiche che coinvolgono Mike e Undici, ecco una panoramica delle 12 domande che Stranger Things stagione 4, volume 2 dovrà affrontare.

Come ha fatto il dottor Brenner a sopravvivere all’attacco del Demogorgone?

La quarta stagione di Stranger Things rivela che il dottor Martin Brenner è miracolosamente sopravvissuto all’attacco del Demogorgone nella scuola media alla fine della prima stagione di Stranger Things. Mentre si pensava che Brenner e i suoi colleghi fossero morti negli ultimi tre anni, Undici arriva al laboratorio del Progetto Nina e trova “papà” vivo e vegeto.

Con una grande cicatrice sul volto, che gli è stata inferta dal Demogorgone, Brenner è segretamente sopravvissuto e da allora sembra essere in Nevada a lavorare al Progetto Nina. Poiché l’attacco del Demogorgone si è rivelato fatale per quasi tutti gli altri personaggi, è ancora un mistero come Brenner sia effettivamente sopravvissuto nella prima stagione.

Di cosa parlava il dipinto di Will?

La première della quarta stagione di Stranger Things vede Will lavorare a un dipinto segreto nella sua stanza, mentre Undici ipotizza che sia per una ragazza per cui ha una cotta. Will non permette a nessuno di vedere il dipinto, ma sembra che sia un regalo specifico per Mike.

Mentre Will porta il quadro con sé all’aeroporto quando i personaggi californiani di Stranger Things vanno a prendere Mike, non dà mai l’opera d’arte al suo migliore amico. Considerando che la quarta stagione di Stranger Things ha lasciato intendere che Will è gay e potrebbe avere una cotta per Mike, le teorie sul dipinto suggeriscono che esso rappresenti una dichiarazione personale dei suoi veri sentimenti per il ragazzo di Undici.

Prima della fine della stagione 4, volume 2, di Stranger Things, la serie di Netflix deve rispondere a cosa Will ha dipinto per Mike e se rivela un interesse romantico per lui o per qualcun altro.

Perché Mike non ha detto “ti amo” a Undici?

Una delle più grandi sottotrame della quarta stagione di Stranger Things riguarda la relazione sentimentale tesa tra Mike e Undici. Dopo che la giovane ha colpito in faccia la bulla Angela con un pattino a rotelle, Mike è sorpreso e leggermente arrabbiato, il che porta Undici a diventare ancora più frustrata con lui. Mike e Undici hanno poi un grosso litigio e lei gli fa notare che lui non riesce a dirle o a scriverle “ti amo”, cosa per la quale lui non sembra avere una risposta.

In precedenza Stranger Things aveva suggerito che Mike potesse provare per Undici sentimenti romantici molto più profondi di quelli che lei prova per lui, ma la sottotrama della quarta stagione sembra minare questo aspetto della loro relazione.

Alla fine della terza stagione di Stranger Things, le parole incerte di Mike lasciavano intendere che amava Undici, ma non avevano mai detto questa frase. Poi, nella scena finale della terza stagione, Undici dichiara di amare Mike, sebbene lui non abbia mai pronunciato quelle parole. Mike sembra pentirsi di non aver detto “ti amo” ma non ha spiegato perché non le ha pronunciate negli ultimi sei mesi.

Will è innamorato di Mike?

Anche se forse è controverso, visto che Mike esce con Undici e Will non aveva mai mostrato sentimenti romantici nei suoi confronti, la quarta stagione di Stranger Things lascia intendere che Will potrebbe essere innamorato di Mike.

La serie non ha confermato esplicitamente che Will sia gay, ma vuole chiaramente che il pubblico lo pensi. Quando Mike va in visita in California, Will accenna a sentimenti romantici segreti quando i due condividono un abbraccio insopportabilmente imbarazzante all’aeroporto. Poi dice a Mike che a volte è difficile dire quello che si prova davvero perché non si sa mai come risponderà l’altra persona.

Dal momento che Mike è chiaramente innamorato della californiana Undici ma non riesce a trovare la forza di dirlo, la cotta di Will sarebbe straziante perché è improbabile che i suoi sentimenti siano ricambiati. Will ha già sofferto abbastanza di cuore in Stranger Things, quindi sarebbe ancora più doloroso se venisse respinto sentimentalmente dal suo migliore amico.

Nancy e Steve torneranno insieme?

Sebbene la quarta stagione di Stranger Things avrebbe dovuto interrompere la relazione tra Nancy e Jonathan prima di tornare alla coppia romantica tra lei e Steve, è impossibile ignorare la tensione tra i due nella nuova stagione. Stranger Things ha continuato a suggerire che Steve non potrebbe mai trovare un’altra fidanzata perché l’unica ragazza di cui è sempre stato innamorato è Nancy, ma Nancy non è mai sembrata interessata a Steve dopo aver iniziato a frequentare Jonathan nella seconda stagione.

Ciononostante, nella quarta stagione di Stranger Things Dustin accenna esplicitamente all’amore di Steve per Nancy, Robin accenna al fatto che Steve e Nancy dovrebbero tornare insieme e persino Steve e Nancy sembrano avere una tensione romantica imbarazzante quando sono insieme da soli.

La scena in cui lei gli fascia le ferite nel Sottosopra è forse la più evidente dimostrazione di attrazione reciproca che i due hanno avuto dalla notte in cui Barb è morta. La ripresa della storia d’amore tra Nancy e Steve è controversa se si considera la relazione di lei con Jonathan, ma il ritorno dei due insieme prima della fine della quarta stagione di Stranger Things, volume 2, sembra ormai più che probabile.

Perché il Sottosopra è bloccato nel 1983?

Dopo che Nancy, Steve, Robin e Eddie hanno attraversato a nuoto la water gate del Sottosopra, si rendono conto che la linea temporale della dimensione è bloccata al 6 novembre 1986, data della scomparsa di Will Byers nella stagione 1 di Stranger Things.

La stanza di Nancy nel Sottosopra è rimasta esattamente com’era la sera in cui Steve è venuto a “studiare”, lasciando i personaggi confusi sul perché il mondo non si sia evoluto insieme al loro. Mentre Dustin teorizza che il Sottosopra esista da secoli, sembra che la linea temporale sia bloccata al 1983 perché è il giorno in cui Undici ha aperto il portale, forse creando una copia di Hawkins in quella data che non sarebbe mai stata modificata.

Poiché le risposte non sono ancora concrete, Stranger Things stagione 4, volume 2 deve confermare perché la linea temporale del Sottosopra non cambia mai a partire da questa data.

Cosa c’è scritto nelle altre lettere di Max?

Max Mayfield si ritrova con una condanna a morte nel Capitolo 4. Caro Billy, quando si rende conto di essere la prossima vittima di Vecna. Max scopre che le precedenti vittime sono morte 24 ore dopo aver visto l’orologio a pendolo di Creel House, dandole lo stesso tempo prima di fare la sua macabra fine.

Max rimane quindi sveglia tutta la notte per scrivere lettere a tutte le persone che ama come “misura di sicurezza”, ma proibisce loro di leggerle fino alla sua morte. L’unica lettera che Stranger Things stagione 4, volume 1 rivela è quella a Billy letta sulla sua tomba, quindi il volume 2 deve ancora rispondere a ciò che ha scritto per il resto dei suoi amici.

Nancy e Max sopravviveranno alla maledizione di Vecna?

Il colpo di scena del finale di Stranger Things stagione 4, volume 1 rivela che Nancy è diventata vittima della maledizione di Vecna, il che significa che i personaggi dovranno trovare rapidamente un modo per suonare la sua melodia preferita. Max è sfuggita alla maledizione di Vecna solo quando è uscita di senno, mentre gli altri personaggi le hanno fatto ascoltare la sua canzone preferita, “Running Up That Hill” di Kate Bush, che ora deve ascoltare a ciclo continuo per rimanere a terra in questa dimensione.

Con Nancy e Max entrambe bersaglio della maledizione di Vecna, la domanda più urgente di Stranger Things stagione 4, volume 2 è se riusciranno a sopravvivere entrambi.

Come hanno fatto i russi a ottenere i demogorgoni?

La prigione russa in cui Hopper è tenuto prigioniero ha un Demogorgone che viene alimentato con i prigionieri, ma Hopper non capisce come l’abbiano ottenuto. I russi hanno aperto un portale per il Sottosopra, ma sono venuti al centro commerciale Starcourt di Hawkins per farlo, mentre tutti i Demogorgoni sembrano essere morti quando il Mind Flayer è stato distrutto.

Non è chiaro come i russi siano entrati in possesso dei mostri, ma il trailer del secondo volume rivela che ne hanno altri conservati in strani contenitori liquidi.

Come faranno Joyce, Hopper e Murray a tornare in America?

Mentre Joyce, Murray e Hopper si sono riuniti nella prigione russa, il loro piano per tornare dai ragazzi in America è ancora sconosciuto. Il teaser trailer di Stranger Things stagione 4, volume 2 sembra mostrare Hopper che esplora il deposito di Demogorgoni della prigione russa, suggerendo che dovranno distruggere le armi del Sottosopra della prigione prima di tornare a Hawkins.

Dato che anche il loro aereo si è schiantato nel bosco, Joyce, Hopper e Murray sono attualmente senza un mezzo di trasporto per lasciare la Russia.

Qualcuno dei ragazzi del massacro del laboratorio di Hawkins è sopravvissuto (oltre a Undici)?

Il massacro al laboratorio Hawkins si conclude con uno stallo tra Undici e Uno/Henry Creel, con il primo che esilia il secondo nel Sottosopra. Sembra che Uno abbia ucciso tutti gli altri ragazzi del laboratorio, a parte Undici, ma Brenner deve ancora confermarlo. Mentre Kali è viva perché è fuggita dal Laboratorio Hawkins prima del massacro, è possibile che almeno uno degli altri ragazzi sia riuscito a sopravvivere all’attacco di Uno.

Riuscirà Mike ad arrivare al laboratorio prima dell’esercito americano?

Alla fine della quarta stagione di Stranger Things, volume 1, Mike e i ragazzi californiani sono in corsa verso il laboratorio del Progetto Nina prima che l’esercito americano possa raggiungere e catturare Undici. Ora che la ragazza ha riacquistato i suoi poteri, l’esercito americano non potrà portarla via così facilmente, ma Mike e gli altri vorranno raggiungerla prima che si arrivi a uno scontro mortale.

Dal momento che Undici ricorda la verità su Uno/Henry Creel, Mike e i personaggi dovranno riportarla a Hawkins per una grande battaglia contro il Sottosopra prima della fine della quarta stagione.