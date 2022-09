House of the Dragon, l’attore che interpreta i gemelli Lannister ha recitato in Game of Thrones

Jason e Tyland Lannister di House of the Dragon sono entrambi interpretati da Jefferson Hall, che in passato ha avuto un ruolo importante in Game of Thrones.

(*ATTENZIONE: Questo articolo contiene SPOILER per la stagione 1, episodio 3 di House of the Dragon!*)

House of the Dragon ha una nuova coppia di gemelli Lannister, ma l’attore stesso non è nuovo al franchise di Game of Thrones. Considerando che GOT ha uno dei cast più numerosi della storia recente della televisione, non sorprende che alcuni attori della serie originale siano stati reinseriti in nuovi ruoli per House of the Dragon.

Tuttavia, Jefferson Hall non solo ha già avuto un ruolo memorabile in Game of Thrones, ma interpreterà due figure importanti nel cast di House of the Dragon.

Prendendo il posto di Jaime e Cersei (senza incesto), i gemelli Lannister di House of the Dragon sono Jason e Tyland, entrambi interpretati da Jefferson Hall. Per distinguere i due, l’episodio 3 di House of the Dragon dà loro sembianze e personalità diverse.

Lord Jason Lannister di Castel Granito continua lo stereotipo della famiglia come casata orgogliosa e arrogante, sfoggiando barba e capelli lunghi mentre cerca (senza successo) di convincere Rhaenyra Targaryen a diventare sua moglie.

Tyland Lannister, dai capelli più corti, è meno presuntuoso del fratello: il piccolo membro del Consiglio implora Re Viserys I Targaryen di inviare aiuti nelle Stepstones.

Jefferson Hall non solo è il primo attore di Game of Thrones a interpretare contemporaneamente due personaggi sullo schermo, ma è anche il primo attore ad essere apparso in entrambi gli show. Prima di interpretare House of the Dragon Lannister, Jefferson Hall ha interpretato Ser Hugh of the Vale nella stagione 1 di Game of Thrones.

Anche il suo ruolo non è stato un’apparizione rapida e dimenticabile, poiché Ser Hugh ha una morte particolarmente memorabile per mano della Montagna. Nell’episodio 4 della stagione 1 di Game of Thrones, Hugh si scontrò con ser Gregor Clegane in una giostra, che si concluse con una lancia scheggiata conficcata nel suo collo.

Hugh si è distinto anche per il suo sospetto ruolo nella morte di Jon Arryn prima di essere ucciso dalla Montagna, con Eddard Stark che ha notato l’arroganza del personaggio appena nominato cavaliere. Dato che Jefferson Hall è apparso in un solo episodio di Game of Thrones nel ruolo di Ser Hugh, i Lannister di House of the Dragon rappresentano un passo avanti per la presenza dell’attore nel franchise.

Jefferson Hall non è il primo attore di Game of Thrones a interpretare più personaggi

Forse l’attore più noto a essere stato riutilizzato nella serie originale di Game of Thrones è stato Dean-Charles Chapman, che ha assunto il ruolo di Tommen Baratheon nella quarta stagione. Il personaggio era stato precedentemente interpretato da Callum Wharry, ma Chapman è subentrato quando Tommen è stato bruscamente invecchiato e reso più significativo come re.

Prima di interpretare Tommen, Chapman è apparso come un altro membro della Casa Lannister per due episodi della terza stagione di Game of Thrones. Pur comparendo solo brevemente sullo schermo, Chapman ha interpretato il quindicenne Martyn Lannister, ucciso nella sua cella da Rickard Karstark durante la battaglia per il Trono di Spade condotta dall’esercito di Robb Stark.

Sebbene Jefferson Hall abbia interpretato tre diversi personaggi con ruoli di rilievo nella storia, i suoi recenti ruoli di Lannister non gli consentono di ottenere il record di personaggi interpretati in Game of Thrones. Questo primato spetta a Ian Whyte, che ha interpretato un totale di cinque personaggi in Game of Thrones – un record che potrebbe continuare a crescere se tornasse per House of the Dragon.

Whyte è entrato per la prima volta in Game of Thrones come Estraneo nell’episodio pilota, ruolo che ha ripreso nella seconda stagione, per poi diventare il secondo attore a interpretare La Montagna.

I suoi ultimi tre ruoli in Game of Thrones sono stati tutti giganti di oltre la Barriera, tra cui Wun Wun, Dongo il condannato e un gigante senza nome che ha ucciso Lyanna Mormont nella battaglia di Grande Inverno.