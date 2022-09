Netflix annuncia il programma del TUDUM con le novità su “The Witcher”, i bloopers di “Stranger Things” e “Bridgerton”

Questo fine settimana verranno presentati molti show, film e molto altro ancora al TUDUM di Netflix!

Il secondo evento TUDUM di Netflix è quasi arrivato! Sabato 24 settembre, lo streamer trasmetterà la manifestazione globale dedicata ai fan e, in attesa dell’evento, è stato reso noto l’elenco completo delle produzioni che saranno protagoniste.

Annunci, clip e molto altro ancora riguardanti oltre 120 tra i più importanti show, film, videogiochi e speciali dell’enorme libreria di Netflix saranno visibili ai fan di tutto il mondo attraverso i canali YouTube dello streamer in tutto il mondo e su Twitch, Twitter e Facebook. Con oltre 200 star che parteciperanno all’evento, il divertimento avrà inizio alle 10:00 a.m. PT/1:00 p.m. ET negli Stati Uniti, da noi in Italia, quindi inizierà alle 19,00.

L’evento promette una grande serie di annunci, a partire da Bridgerton. Un evento Netflix non sarebbe giusto senza Shonda Rhimes, che presenterà un primo assaggio della serie spinoff Queen Charlotte: A Bridgerton Story e introdurrà la sua protagonista India Amarteifio.

Anche i cast di Outer Banks e Tenebre e ossa saranno presenti per presentare in anteprima i teaser delle loro ultime stagioni. Con la recente conclusione della produzione della terza stagione di The Witcher, la star della serie Henry Cavill salirà sul palco per condividere alcuni filmati del dietro le quinte e, forse, un interessante aggiornamento sulla serie. Oltre agli annunci, aspettatevi anche divertenti domande e risposte con i cast di Stranger Things, Squid Game, Emily in Paris e Bridgerton.

Per quanto riguarda i film più importanti che appariranno nella prima metà dell’evento, Millie Bobby Brown sarà la protagonista con un nuovo trailer del suo attesissimo sequel Enola Holmes 2, seguita da Gal Gadot con un dietro le quinte del suo nuovo film Heart of Stone.

Un altro pezzo da novanta è previsto per la prima parte: Rian Johnson si presenta con un’esclusiva clip di Glass Onion. Anche Jamie Foxx farà la sua apparizione sia per condividere il primo sguardo alla sua nuova commedia fantascientifica They Cloned Tyrone sia per mostrare alcuni giochi per Netflix, tra cui il beniamino indie Oxenfree: Netflix Edition. Alla sua uscita originale nel 2016, il gioco mystery soprannaturale in 2D è diventato uno dei preferiti dalla critica e si è guadagnato diverse nomination ai The Game Awards.

La cerimonia si concluderà con l’intervento di Kerry Washington di L’accademia del bene e del male, la quale interverrà per presentare il nuovo film fantasy.

La seconda parte dell’evento inizia alle 11:30 PT/2:30 p.m. ET e c’è ancora molto da scoprire, con una presenza particolarmente degna di nota: Jenna Ortega, l’attrice presenterà non solo una nuova clip, ma anche la data della première dell’attesissima serie La famiglia Addams, Wednesday.

Inoltre, la nuova serie di omicidi di Ryan Murphy, The Watcher, vincitrice di un Emmy, avrà il suo primo trailer durante lo showcase, così come la quarta stagione dello show di successo Manifest. L’evento promette anche alcuni momenti divertenti per dare il benvenuto a The Witcher: Blood Origin, l’imminente miniserie prequel della serie guidata da Cavill.

Conosceremo anche il titolo e altre informazioni sulla nuova serie Netflix senza titolo di Noah Centineo. Il thriller di spionaggio è stato presentato per la prima volta nell’aprile 2021 con Centineo, il personaggio preferito di Netflix, ma da allora le informazioni sono state scarse.

Infine, Netflix ha in serbo molte sorprese per completare la sezione film, lo streamer ospiterà Jason Momoa per condividere una clip del suo nuovo film Slumberland. Uno dei momenti più importanti, tuttavia, sarà il primo sguardo al Pinocchio di Guillermo del Toro, direttamente dal pluripremiato regista stesso. La rivisitazione di Del Toro della storia classica sarà sicuramente un adattamento unico e più cupo e un gradito cambiamento per il pubblico dopo la scarsa accoglienza del film live-action della Disney.

Tra le altre rivelazioni, l’annuncio della data di uscita della commedia sentimentale di Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, Your Place or Mine, e il primo sguardo all’ultimo film di Jennifer Lopez, The Mother.

Ecco il trailer ufficiale dell’evento TUDUM di quest’anno.